Relax da Positano a Ravello per l’influencer Belen Hostalet

Da Positano a Ravello, l’influencer e travel blogger Belen Hostalet ha scelto due tra le perle più preziose della Divina Costiera. Prima la vacanza nella città verticale, dove si è regalata uno scatto romantico con il suo uomo, poi a Ravello, da Villa Rufolo con il suo magico Belvedere, fino all’Hotel Caruso, dal quale ha pubblicato una foto mozzafiato che la ritrae sulla piscina a sfioro più famosa della città della musica.

Foto blogger e influencer sui social media, le cui foto di viaggio inondate di sole e selfie da modella le hanno fatto guadagnare oltre 800.000 fan su Instagram, Belen è anche nota per dilettarsi nella modellazione. Ha studiato economia all’Università del Queensland prima di lavorare come direttore creativo presso Alohas Sandals. Ha un canale YouTube, Belen Hostalet Tribaldos, dove ha pubblicato video di viaggio. Ha collaborato anche con personaggi come Safia Vendome, apparsa in foto con lei su Instagram.