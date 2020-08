Relax a Capri e in Penisola Sorrentina per Emma Marrone

Relax con gite in barca tra Capri e la Penisola Sorrentina per Emma Marrone. La cantante è tornata anche quest’anno per le vacanze estive nel golfo di Napoli. Attraverso il proprio profilo instagram e le sue stories, ha reso partecipi i circa 4 milioni e seicentomila follower dei propri momenti di svago, nei sui spostamenti in barca. La bella cantante fiorentina ha preferito mantenere l’anonimato sulla località in cui si trova, ma ormai dai social si è ben compreso che si trova nella Terra delle Sirene: molte delle foto sono state scattate anche da Luca’s Boat, gozzo guidato da Gianluca Russo, che ha portato la Marrone sull’Isola azzurra.