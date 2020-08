Regione Campania, per la Penisola favorita Flora Beneduce. Leone Gargiulo nelle tre liste a Massa Lubrense, Cinque a Vico

Regione Campania, per la Penisola favorita Flora Beneduce. Leone Gargiulo nelle tre liste a Massa Lubrense, Gennaro Cinque a Vico Equense che dopo l’avvicinamento con De Luca è passato con Caldoro, forse proprio a causa della Beneduce ora vicina al Governatore. Flora Beneduce per un pacchetto suo di voti potrebbe essere di nuovo la referente della Penisola sorrentina. Questi i rumors. L’assenza pesante è quella di Peppino Cuomo sindaco di Sorrento che si doveva candidare con la Lega, anticipata da Positanonews. L’ex sindaco Leone Gargiulo a Massa Lubrense ha parenti o affinità in tutte e tre le liste in gara, ma punta anche al circondario di Napoli Sud, dove ha dei collegamenti. Defilato dalla scena politica regionale finora il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani cha fatto outing dicendo he si avvicina a Fratelli d’ Italia su Gerarda Cuoco, ma non sul locale Davide Infuso, probabile cerchi di candidarsi alla Camera con la Meloni . Peppe Tito è sempre per Enza Amato e Casillo, la coppia PD dovrebbe essere riconfermata in regione e gli facciamo gli auguri , come a tutti i candidati. L’analisi è che ci soo diversi candidati dalla Penisola sorrentina che difficilmente riusciranno ad emergere, i posti sono pochi, Flora Beneduce di Vico Equense con De Luca, si dovrebbe riconfermare, ci prova Gennaro Cinque ex sindaco di Vico Equense, che comunque vorrà dare una prova di forza nella sua città in vista delle prossime elezioni dove riproverà probabilmente a fare il sindaco , Andrea Buonocore permettendo, come Davide Infuso, Torquato Esposito, commercialista ex presidente Caps ex Arips, Rosario Lotito, ex candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle, Antonino Esposito e altri.

Per le comunicazioni elettorali info@positanonews.it