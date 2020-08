Regione Campania, arriva il bonus da 1000 euro per mondo dello spettacolo e guide turistiche

Proseguono gli interventi del Piano socio economico della Regione Campania a sostegno delle categorie particolarmente colpite dalla crisi degli ultimi mesi.

Abbiamo approvato un sostegno straordinario una tantum, fino ad un massimo di 1000 euro, in favore dei lavoratori dello spettacolo – dichiarano dalla Regione.

Bonus di solidarietà di 1000 euro anche per i lavoratori del comparto cinematografico e audiovisivo.

Bonus una tantum fino a 1000 è previsto anche per gli accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche abilitate residenti in Campania.