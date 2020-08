REGINA GIOVANNA : REAZIONE A CATENA

Riceviamo e pubblichiamo da Sorrento ( Napoli ) . IL SITO ARCHEOLOGICO , MARINO E PAESAGGISTICO PIU’ BELLO CHE SORRENTO VANTA, QUEST’ESTATE E’ DIVENUTO SCENARIO DI UNA SERIE DI COMPORTAMENTI CAOTICI E CONTRADITTORI, AGLI ANTIPODI CON LE ORAMAI NOTE MISURE DI CONTENIMENTO E PRECAUZIONE ANTI-COVID. ANDIAMO CON ORDINE . INVERNO SCORSO : UNA FURIOSA TEMPESTA SFASCIA LA GIA’ PRECARIA “PASSERELLA ” IN LEGNO CHE CONSENTIVA AI BAGNANTI DI RAGGIUNGERE LO STABILIMENTO LA SOLARA ,ANCH’ESSO DISTRUTTO DA QUELLA BUFERA. EFFETTO : INCREMENTO DEGLI ACCESSI AI RIMANENTI SCOGLI DELL’AREA . ESTATE IN CORSO SOTTO IL RISCHIO INCOMBENTE COVID : FLUSSI ENORMI DI BAGNANTI ( IN GRAN MAGGIORANZA PRIVI DI MASCHERINA ) IN CERCA DELL’ UNA META MARINA LIBERA NON SOTTOPOSTA AD ALCUNA LIMITAZIONE . REAZIONE? PRESENZA DI UNA SOLA PERSONA POSTA ALL’ ESTERNO DEL CANCELLO CHE NON ESEGUE FUNZIONE DI NUMERARE O SCAGLIONARE GLI ACCESSI. MESE DI LUGLIO DUE CONTROLLORI COLLOCATI A META’ PERCORSO SOLO NEL WEEK END . SORPRESA!!! AD AGOSTO INSPIEGABILMENTE QUESTI NON VENGONO RIASSEGNATI A TALE COMPITO. SPARITI .NOTIZIA BOMBA SUI GIORNALI LOCALI A FINE LUGLIO : ” REGINA GIOVANNA NUMERO LIMITATO A 300 BAGNANTI !!! DOPO QUALCHE GIORNO NON SE NE FA PIU’ NULLA. REAZIONE : AVANTI TUTTA : TUTTI E TANTI ! OVVIO : CRESCE IL NUMERO DI MOTORINI ED AUTO CHE CERCANO POSTO NEL PARCHEGGIO A POCHI METRI DAL SENTIERO. UN PAIO DI VOLTE BLITZ VELOCI DI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MULTANO A RAFFICA MOTORINI ED AUTO. UN BLITZ E’ RAPIDO E OCCASIONALE PURTROPPO. NEL PARCHEGGIO VICINO AL SENTIERO LAVORANO CON PAZIENZA E RISPETTANDO LE REGOLE PARCHEGGIATORI CHE PARADOSSALMENTE SONO STATE ADDITATI COME LAVORATORI “CON GRANDE PROFESSIONALITA'” ( SGRADEVOLE USO DISPREGIATIVO DELLE VIRGOLETTE) CONTRIBUISCONO A CREARE CAOS! CON BUON SENSO E GIUDIZIO E’ INVECE CHIARO ESPETTARSI CHE CHE LE RESPONSABILITA’ DI LIMITARE , REGOLAMENTARE E CONTROLLARE NON SPETTA AGLI ADDETTI DI UN PARCHEGGIO , LA CUI PROFESSIONALITA’ NON MERITA VIRGOLETTE, MA ALLA PRESENZA REGOLARE DI PUBBLICI UFFICIALI ADDETTI ALL’ORDINE ED AL RISPETTO DELLE REGOLE.