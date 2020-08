Ravello, Villa Cimbrone, prosegue il restauro del Tempio di Bacco

Scendendo per il viale scosceso ci ritroviamo al Poggio di Mercurio, dove possiamo trovare una statua in bronzo del XVIII secolo, copia dell’Ermes in riposo della scuola di Lisippo, ora al museo nazionale di Napoli. Una statua che sembra invitarci al riposo all’ombra della quercia vicino, un poggio con un’iscrizione in inglese erroneamente attribuita a Lawrence, che ora sappiamo essere di Catullo “perduto al mondo nel quale agogno parte alcuna siedo solo e parlo con il mio cuore, soddisfatto del mio piccolo angolo di terra, contento di non sentire tristezza per la dipartita”.

Scendendo ancora per il vialetto, arriviamo al tempietto di Bacco, di ispirazione classica. Il tempio di Bacco di villa Cimbrone è sorretto da otto colonne scanalate, in stile dorico. Al centro del tempio, su di un piedistallo, vi è una rappresentazione allegorica, una danza liberatoria e propiziatoria, in bronzo che raffigura un satiro che sorregge Bacco con l’immancabile grappolo di uva. Molto probabilmente il tempietto fu concepito da Beckett come luogo in cui poter preservare la sua memoria, infatti le sue ceneri, per suo desiderio, furono messe alla base del piedistallo.