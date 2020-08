Ravello. Traffico ancora bloccato al bivio di Castiglione. Come possiamo notare nel video esclusivo di Valeria Civale, la situazione a Ravello, in Costiera Amalfitana, continua ad essere difficile per quanto riguarda la viabilità. Al bivio di Castiglione, infatti, in questo pomeriggio di lunedì 17 agosto, il traffico risulta ancora completamente bloccato. La situazione non ha ancora accennato a risolversi, con veicoli fermi da ore.