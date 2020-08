Ravello tra le principali località italiane scelte per Ferragosto: lo rivela il TG1

Ravello è tra le principali destinazioni italiane scelte per il Ferragosto 2020. L’ha rivelato stasera il TG1 (edizione delle 20) con un servizio in cui, secondo i dati forniti dall’ENIT (l’Ente Nazionale del Turismo), proprio nella Città della Musica sono state prenotate l’81 per cento delle camere nella settimana di Ferragosto. Un ottimo dato quindi, per l’intera Costa d’Amalfi, che può ben sperare in un agosto più generoso in questo periodo post-Covid. Ad influire positivamente su questo dato sono sicuramente gli eventi del Ravello Festival, con l’importante cartellone programmato in questa 68esima edizione.

Le mete preferite per i turisti per il periodo indicato sono in parte meridionali, con il Salento (98%) e la costa del Cilento (94%) che hanno fatto incetta di prenotazioni. Segue in questa classifica anche Cavallino-Treporti, segnando così la ripresa anche per il turismo in Veneto: la penisola tra Venezia e Jesolo, ha registrato l’86% di stanze prenotate. Seguono poi Ravello e una classica destinazione estiva, Rimini, con 8 stanze su 10 prenotate nella capitale turistica della riviera romagnola.