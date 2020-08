Ravello. Sospensione del mercato settimanale per tutto il mese di agosto: riprenderà il 1° settembre. Sulla pagina Facebook del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, è apparso il seguente avviso per informare i cittadini che il mercato settimanale sarà sospeso per tutto il mese di agosto:

Si informa la collettività che il mercato settimanale è sospeso per tutto il corrente mese di agosto.

Le attività mercatali riprenderanno martedì 1°settembre p.v.