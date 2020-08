Ravello. Minoranze contro il bilancio, si pensa già alle elezioni del 2021.

Il Consiglio Comunale di Ravello, in Costiera Amalfitana, dello scorso venerdì, ha visto le minoranze votare contro il bilancio, in quanto pensano che ci saranno le entrate previste per il prossimo anno.

Nicola Amato, consigliere comunale di Ravello nel Cuore, è sempre più vicino alla maggioranza.

Intanto, Dario Cantarella ha fatto, invece, un gruppo a parte, a cui è vicino Secondo Amalfitano, il quale ritiene che, al momento, non ci siano le condizioni, a causa del veleno che si respira, per poter pensare ad una candidatura. Ragion per cui, dice Amalfitano, ci saranno sempre i soliti. D’altra parte, si ripresenteranno probabilmente di nuovo Salvatore Di Martino contro Paolo Vuilleumier.