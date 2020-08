Ravello, incidente in scooter: ragazzo finisce al pronto soccorso

Ravello, costiera amalfitana. Un ragazzo della città della musica è finito al pronto soccorso di Castiglione in seguito ad una caduta dal motorino.

Da prime notizie pare che la causa dell’incidente è da attribuirsi ad un pericoloso “solco” presente sulla carreggiata per circa un chilometro proprio all’altezza dell’ospedale di Ravello. Si tratta di un solco creatosi in seguito ad alcuni lavori, che si è ulteriormente affossato creando un pericolo per i centauri.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti e speriamo che diagnosi e prognosi per il giovane non siano gravi.