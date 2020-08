Ravello. La città della musica ospiterà “VINO&OPERA” che si svolgerà domenica 16 Agosto 2020 alle ore 19:30 nei Giardini del Vescovo.

La serata esclusiva vedrà coinvolte diverse personalità del mondo culturale ed istituzionale e offrirà una degustazione dei vini di Omina Romana in forma di contrappunto multisensoriale in contemporanea alla performance artistica musicale in forma di Recital di alcuni brani d’opera.