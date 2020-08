Ravello. Grande partecipazione al sit-in degli animalisti dopo i recenti episodi di avvelenamento dei gatti

Ravello. Oggi pomeriggio, in piazza Vescovado, in molti hanno partecipato al sit-in organizzato dagli animalisti di tutta la costiera amalfitana in seguito agli allarmanti episodi di avvelenamento di gatti, verificatisi a Ravello e nei comuni limitrofi. L’intento è quello di chiedere alle Istituzioni preposte immediati provvedimenti a tutela degli animali. Alla manifestazione erano presenti anche don Angelo Mansi, l’assessore Di Palma e la Polizia Municipale. Fu proprio Don Mansi, circa un mese fa, in seguito al ritrovamento di esche avvelenate e di carcasse di gatti, a rivolgere un appello al sindaco Salvatore Di Martino affinché si individuassero i colpevoli.

Gli animalisti, con la manifestazione di oggi, vogliono condannare dei gesti così criminali e ricordare a cittadini ed autorità che questo non è certo il modo per risolvere il problema del randagismo felino che andrebbe contrastato con un censimento delle colonie feline presenti sul territorio e con un’attività di controllo delle nascite così come previsto dalla legge regionale.

E’ per questo che viene chiesto a gran voce al sindaco ma anche ai dirigenti dell’ASL veterinaria di predisporre sul territorio comunale degli ambulatori attrezzati per la sterilizzazione e la degenza post operatoria dei gatti prima della loro reimmissione, considerando la notevole distanza con l’ambulatorio principale del Distretto 63, ubicato a Cava de’ Tirreni.