Ravello, Enzo Miccio a Villa Cimbrone: “Non è una cartolina! Solo un sogno in Costiera Amalfitana”

Ravello, costiera amalfitana. Anche Enzo Miccio ha apprezzato l’incantevole Villa Cimbrone, e non poteva essere altrimenti. Il wedding planner più amato d’Italia, si trovava proprio nella Città della Musica, sulla Terrazza dell’Infinito di Villa Cimbrone, dove era stato allestito tutto alla perfezione per un matrimonio da favola.

No, it is not a postcard! Just a dream in Amalfi Coast – ha scritto Miccio nel post Instagram, ovvero No, non è una cartolina! E’ solo un sogno in Costiera Amalfitana.

Ironico e autoironico in un completo sempre di haute couture: ecco chi è Enzo Miccio, il weeding planner più amato d’Italia che abbiamo riscoperto anche nelle vesti di conduttore nel fortunato programma di Real Time Ma come ti vesti? in coppia con Carla Gozzi, in cui aveva il compito di aiutare le persone a trovare il giusto look per qualsiasi occasione.

Nato il 5 maggio 1971 (Toro), Enzo Miccio, che all’anagrafe si chiama Vincenzo, è originario di San Giuseppe Vesuviano, comune alle porte di Napoli, anche se ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza a Boscotrecase. Lui stesso ha ammesso, in diverse interviste, di aver trascorso più tempo a Milano che nella città che gli ha dato i natali dal momento che il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel campo della moda.