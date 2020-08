Ravello, Covid: da domani vige l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in luoghi pubblici fino al 31 agosto

In serata il Comune di Ravello ha comunicato alla cittadinanza che vigerà l’obbligo di indossare la mascherina, come già disposto già in comuni limitrofi della Costa d’Amalfi.

Il sindaco Salvatore Di Martino ha firmato in data odierna l’ordinanza n.32, in cui si afferma che è fatto obbligo di indossare una mascherina protettiva all’aperto, all’interno degli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici.

Tale ordinanza entrerà in vigore da domani, 14 agosto 2020 fino al 31 agosto 2020.