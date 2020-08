Ravello. Convocato il consiglio comunale in data 28 agosto. Presso l’aula consiliare del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, è stato convocato il consiglio comunale, per il giorno 28.08.2020 alle ore 16.00, in sessione ordinaria in prima convocazione, e per il giorno 29.08.2020 alle ore 16.00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazione del Sindaco Proposta di deliberazione approvazione del Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) – Legge 27 dicembre 2019 n.160 Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020 Addizionale comunale IRPEF anno 2020 – conferma aliquote. Proposte della Giunta al Consiglio Comunale TARI (Tassa Rifiuti) – determinazione delle tariffe per l’anno 2020. Proposta al Consiglio Comunale DUP 2020/2022 – approvazione Bilancio esercizio finanziario 2020/2022 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex Art. 194 c.1 lett A)D.Lgs. 267/00. Sentenza TAR Campania – Salerno n. 543/2020

I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Ravello” e sul sito istituzionale dell’Ente.