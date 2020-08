Ravello. Chiusi i parcheggi dopo le 10 di mattina, non sarebbe il caso di mettere avvisi?

Ravello ( Salerno ) Chi salendo dal Valico di Chiunzi dall’autostrada Napoli – Salerno dallo svincolo di Nocera o di Angri per farsi una passeggiata nella Città della Musica , può trovare delle brutte sorprese. Un paese chiuso con la polizia municipale che gentilmente ti invita ad andare a parcheggiare oltre, non a Ravello, dove i parcheggi sono tutti esauriti. Ma dove non è dato saperlo…

Raggiungere Ravello con l’auto in questo periodo è una vera e propria impresa, la gemma della Costiera amalfitana è sold out, in particolare non si trova un posto auto. La polizia municipale è costretta a un super lavoro che si potrebbe evitare avvisando con cartelli e segnaletiche al Valico di Chiunzi e sulla S.S. 163 al bivio di Castiglione , o prima sulla S.S. 163 da e per Amalfi e Salerno.