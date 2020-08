Ravello cestini pieni, ristoranti vuoti. Lo sfogo di un operatore. Una domenica bestiale nella cittadina della Costiera amalfitana, presa d’assalto dai pendolari che venivano anche via mare da Salerno per Amalfi e da qui salire coi bus a Ravello o con le auto. Centinaia di persone che purtroppo giravano per una passeggiata con tanto di colazione a sacco che hanno lasciato nei cestini. In serata comunque tutti i cestini della città della musica sono stati puliti.