Ravello, annullo filatelico speciale nel 140° anniversario della visita di Wagner nella città della musica

In occasione del 140° anniversario della visita di Wagner a Ravello, avvenuta il 26 maggio 1880, in collaborazione con Poste Italiane, la Fondazione Ravello e l’Associazione Ravello Nostra, l’Amministrazione Comunale di Ravello promuove l’annullo filatelico speciale.

L’evento si terrà nel cortile di ingresso di Villa Rufolo sabato 29 agosto 2020, dalle ore 17.30.

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale, che si è avvalsa della collaborazione del Ravellese Antonio Schiavo, ha inteso valorizzare il momento celebrativo attraverso una cartolina con foto storiche di luoghi simbolo di Ravello.

L’annullo di Poste Italiane è stato realizzato su bozzetto originale dell’Arch. Alberto White.