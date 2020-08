Ravello. Anche Danny Ings, calciatore del Southampton tra Casa Angelina a Praiano e Ravello. La cittadina della Costa d’Amalfi continua ad essere meta turistica anche in questo primo periodo post lock down, prima scelta di Vip e calciatori che decidono di passarvi ore e giorni di relax. Anche Daniel William John Ings, detto Danny Ings, calciatore inglese attaccante del Southampton, ha scelto la Costa d’Amalfi, tra Casa Angelina a Praiano e Ravello, come destinazione delle sue vacanze.

Cinque anni fa, Ings era uno dei giovani inglesi più promettenti, miglior giocatore della Championship nel 2014, la seconda serie dopo la Premier, quando aveva trascinato proprio il Burnley tra i grandi con ben 21 gol, a nemmeno 22 anni. Successivamente, il calciatore è approdato al Liverpool, andando via per giocare al Southampton, la squadra del suo cuore, lui nato a 20 chilometri da lì.