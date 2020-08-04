Quattro scalatori di Cava de’ Tirreni raggiungono la vetta del Grossglokner. I complimenti del sindaco Vincenzo Servalli
Più informazioni su
Cava de’ Tirreni. Dopo due anni dalla memorabile scalata del Monte Bianco un altro importante traguardo per Giuseppe Lambiase, Roberto Porro, Luigi Siani e Daniele Sorrentino, i quattro scalatori cavesi, che hanno raggiungo la cima più alta dell’Austria: i 3.798 metri del Grossglokner.
A lor vanno i complimenti del Sindaco Vincenzo Servalli e di tutta l’Amministrazione comunale.
Ed ecco il racconto dell’impresa postato sui social dai quattro scalatori:
“𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 24 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜. 𝐼𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜 𝐽𝑜𝑓 𝑑𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 (2754 𝑚 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑙𝑝𝑖 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑒 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑒) 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒.
𝑆𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡 (2677 𝑚 – 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑎) 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙’𝑎𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝𝑖𝑜𝑚𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑎 400 𝑚.
𝐼𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟𝑐𝑖 𝑎 𝐿𝑖𝑒𝑛𝑧 𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑧 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟ℎ𝑎𝑢𝑠 (𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎1.930 𝑚), 𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 ℎ𝑎 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑙’𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑠𝑐𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟.
𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟ℎ𝑢̈𝑡𝑡𝑒 2.241 𝑚. 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑒 𝑒 𝑠𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑢𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑙ℎ𝑢̈𝑡𝑡𝑒, 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 2.802 𝑚. (𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎: 870 𝑚., 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎: 2,00 𝑜𝑟𝑒), 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝐸𝑟𝑧ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜𝑔-𝐽𝑜ℎ𝑎𝑛𝑛-𝐻𝑢̈𝑡𝑡𝑒, 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑒 𝐾𝑎𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑔, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑔ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟 𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑑𝑙𝑒𝑟𝑠𝑟𝑢ℎ𝑒. 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑐𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖. 𝐿’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑖 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝐸𝑟𝑧ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜𝑔-𝐽𝑜ℎ𝑎𝑛𝑛-𝐻𝑢̈𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 3.451 𝑚., 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑’𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎 𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟 (𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎: 1520 𝑚., 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎: 3,30 𝑜𝑟𝑒).
𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜, 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑑𝑖 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖 350 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑔ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒.
𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 28 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝐸𝑟𝑧ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜𝑔, 𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑔ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛’𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 40° 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐾𝑙𝑒𝑖𝑛𝑔𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟, 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 28 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑡𝑡𝑎. 𝐷𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜, 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒. 𝐸’ 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎, 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑎 15 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑡𝑡𝑎) 𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑒𝑟𝑒𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑎𝑙𝑙𝑎𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑢 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑔ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜. 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑖 𝑒̀ 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 (𝐼𝐼) 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟 3.792 𝑚. 𝑈𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎: 1870 𝑚., 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎: 4,30 𝑜𝑟𝑒).
𝐺𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑖 𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑔𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑐𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝐴𝐼 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑒’ 𝑇𝑖𝑟𝑟𝑒𝑛𝑖, 𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎”.