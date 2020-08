Proseguono le vacanze a Positano di Tomás Rincón, oggi al Rada. La Costiera Amalfitana si sta confermando sempre più il luogo scelto come meta per le vacanze dai Vip di tutto il mondo, per trascorrere ore e giorni di relax anche in questo primo periodo di post lock down. L’ultimo arrivato è stato Tomás Rincón, centrocampista del Torino, il quale ieri è stato avvistato da La Bottega di Brunella. Le sue vacanze nella perla della Costiera Amalfitana proseguono oggi con una sosta al Rada di Positano, magico luogo dalla location favolosa, che offre tutti gli ingredienti per un’esperienza indimenticabile.