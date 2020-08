Proposta di matrimonio di Luka Jovic alla splendida modella serba sull’Isola di Capri

La modella ed il calciatore: un connubio perfetto e molto diffuso! Quando poi una location è speciale, come l’isola di Capri, fa da sfondo ad un quadro perfetto ovvero la proposta di matrimonio da parte del calciatore e la risposta affermativa da parte della modella. E’ ciò che è accaduto a Luka Jovic e Sofija Milosevic che saranno, dunque, presto sposi. L’attaccante del Real Madrid ha chiesto infatti alla bellissima modella serba, in dolce attesa, di convolare a nozze con lui, a Capri, su una barca e la compagna ha documentato il tutto con tante foto pubblicate nelle sue stories, compresa la risposta: “Sì! Grazie per essere tu, grazie perché rido tanto con te, grazie per amarmi. Ti amo immensamente!”