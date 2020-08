Progetto Scala “Finalmente hanno riparato la condotta idrica a Punta d’ Aglio”

Scala ( Salerno ) . Nella Cittadina più antica della Costa d’Amalfi anche ad Agosto continua lo scontro fra la minoranza guidata da Antonio Ferrigno e la maggioranza guidata dal sindaco Luigi Mansi

“Dopo ben 8 mesi dal riscontrarsi del problema e soltanto in seguito alla nostra ultima segnalazione, apprendiamo della riparazione della condotta idrica in località Punta d’aglio.

Bene, ne prendiamo atto: vuol dire che i dilettanti allo sbaraglio, gli sciacalli, i cattivi, i malvagi e chi più ne ha più ne metta servono a qualcosa con la loro “RIPUGNANTE” attività!

Ma, al di là delle offese, noi andiamo avanti perché ciò che più ci interessa è raggiungere risultati per il bene di tutta la collettività!”