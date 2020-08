Premio “Speciale Festival Agerola” al dottor Ascierto: gesto simbolico di gratitudine per un uomo diventato un punto di riferimento. Riportiamo di seguito quanto scritto dal sindaco di Agerola, in Costiera Amalfitana, Luca Mascolo, sulla sua pagina Facebook:

Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affrontandone le conseguenze. (Paulo Coelho)

È stato un onore accogliere ad Agerola Dott. Paolo Antonio Ascierto – Oncologo e ricercatore italiano. Un orgoglio mio personale e di tutta la comunità agerolese che non ha certo esitato a mostrare la propria riconoscenza per quanto fatto e per quanto ancora farà il professore per garantire la salute pubblica.

Persona affabile e disponibile Ascierto rappresenta una delle principali eccellenze scientifiche del Mezzogiorno capace, nel periodo più nero della pandemia, di consolidare il senso di appartenenza dei meridionali, troppo spesso costretti a subire offese e giudizi oltraggiosi, nei confronti della propria terra. E di restituire fiducia e speranza a tutti gli italiani.

Umiltà, dedizione al lavoro, empatia, amore nei confronti delle persone che soffrono. Sono queste le qualità che non puoi non ammirare quando hai il privilegio di trascorrere un po’ di tempo in compagnia di questo grande uomo.

Il premio “Speciale Festival Agerola” rappresenta un piccolo simbolo della nostra immensa gratitudine nei confronti di quest’uomo che con coraggio, determinazione, competenza e serietà è diventato, forse suo malgrado, un punto di riferimento per tutti coloro che avevano smarrito la speranza e che l’hanno ritrovata grazie all’impegno profuso senza sosta nella ricerca di soluzioni efficaci per sconfiggere un virus così subdolo e pericoloso.

Che, come ha ricordato il professore nel suo intervento sul palco del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei, non è ancora stato sconfitto. Pertanto, in attesa della vittoria finale, le raccomandazioni restano le stesse: distanziamento sociale, uso della mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di strade affollate, frequente sanificazione delle mani.

Il legame di Paolo con Agerola non si esaurisce con la visita di ieri sera. Con grande gioia posso anticipare che, molto presto, daremo avvio a una collaborazione istituzionale finalizzata a promuovere nel territorio comunale iniziative per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione nei vari settori della medicina in particolare immunologia, oncologia e virologia.