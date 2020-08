Praiano, turisti inferociti: “Non ci sono posti auto e parchimetri”

Visitatori e turisti arrabbiati a Praiano. Stando alle testimonianze che abbiamo raccolto, nel Comune della Costiera amalfitana ci sono tanti che si lamentano di alcuni disagi evidenti. Nella fattispecie, le lamentele sarebbero legate al discorso posti auto: ci sono pochissimi posto auto (se ne contano forse una decina) per non residenti in paese e, una volta avuta la fortuna di trovare posto ci si imbatte nel problema parchimetri.

Il parchimetro di via Marconi è guasto e i malcapitato devono percorrere 6-700 metri a piedi per poter trovarne trovare uno funzionante. Una situazione davvero assurda che ci è stata segnalata. In un momento così complicato per quanto riguarda l’economia di tutto il Paese, sarebbe opportuno cercare di preservare i servizi per i turisti e i visitatori che arrivano.