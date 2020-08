Praiano. Lotta al Covid-19, l’invito del vicesindaco Anna Maria Caso a vivere in modo responsabile questo periodo di maggiore affluenza

Praiano. Riportiamo il post del vicesindaco Anna Maria Caso: “Care concittadine e cari concittadini, l’aumento dei contagi da Covid 19, verificatisi nelle ultime ore in Campania e sul territorio nazionale ripropone, in modo inequivocabile, una verità che non possiamo permetterci di ignorare: il virus è ancora presente e attivo. Di conseguenza, se da un lato abbiamo fatto bene a ricreare le condizioni necessarie per far riprendere vita sociale ed attività economiche, dall’altro non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e trascurare le fondamentali regole di sicurezza: distanziamento sociale, uso della mascherina in negozi, uffici e locali aperti al pubblico e, dovunque non sia possibile il rispetto del distanziamento, lavarsi e sanificare spesso le mani, oltre alla segnalazione e alla quarantena obbligatoria per chi rientra dai paesi a rischio.

Considerato che nel nostro Comune, ad oggi, non si sono registrati casi di positività, sarebbe totalmente irresponsabile vanificare, solo per disattenzione e superficialità o, peggio ancora, per menefreghismo, gli enormi sacrifici che tutti insieme abbiamo fatto in questi lunghi mesi.

La sicurezza di noi tutti passa inevitabilmente dal rispetto reciproco e dal senso di responsabilità individuale, evitando nel contempo inutili allarmismi. Ma siamo un paese turistico, ospitale e molto frequentato. Queste prossime settimane prevedono un’affluenza significativa che deve vederci attenti e vigili affinché la normativa di contrasto al coronavirus venga rispettata da tutti.

Dobbiamo essere sentinelle del territorio e aiutarci ad affrontare questo periodo di comprensibile euforia e godimento di mare, sole e buon cibo, senza correre inutili rischi che ci farebbero ripiombare in quel tempo e in quello spazio che non vogliamo più vivere.

Confido ancora nella vostra piena collaborazione e nel senso di responsabilità finora dimostrata. Grazie ancora ad ognuno di voi”.