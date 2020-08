Praiano. Le fiamme hanno minacciato anche l’hotel Tritone. Gagliano “Grazie Millenium di Amalfi, ma gli elicotteri perchè non sono venuti?”

Praiano ( Salerno ) Le fiamme ieri si sono avvicinate pericolosamente anche all’hotel Tritone, come si vede nella foto, per fortuna nessun pericolo grazie ai volontari , ecco il post di Salvatore Gagliano

Nel pomeriggio di ieri e’ partito un incendio fra Praiano e Positano. Le fiamme sono durate tutta la notte. Ho potuto verificare di persona l’impegno profuso dai Vigili del Fuoco e dall’Associazione dei volontari millenium di Amalfi . Hanno lottato tutta la notte e non in semplici situazioni ed alla fine sono riusciti a domare quasi tutto l’incendio. Ora è iniziato il ronzio degli elicotteri che lavoreranno per spegnere dove o vigili non sono potuti arrivare . Resta una rabbia in corpo nel chiedermi: ma perché gli elicotteri non sono arrivati subito visto che mi hanno riferito che l’incendio è scoppiato alle 17 e lo stesso Sindaco aveva provveduto ad avvertire ? Con un intervento immediato certamente non avremmo avuto

Una notte simile con tanta vegetazione distrutta. Insomma abbiamo fatto il gioco di qualche farabuttto