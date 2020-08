Anteprima, esclusiva e aggiornamenti . Praiano ( Salerno ) . L’ANAS mette una barriera sulla S.S. 163, danni gravissimi al turismo anche di Positano e della Costa d’Amalfi. Positanonews sta seguendo da oltre 24 ore la vicenda dell’incendio che è scoppiato fra Positano e Praiano, pare due inneschi, fino a minacciare le abitazioni e a colpire il “Sentiero degli Dei” , chiuso sia a Positano che ad Agerola.

Questa sera la chiusura per presunti “pericoli” che poi ci sarebbero stati anche tutta la giornata e ci sono costantemente anche a Ravello, dove c’è una strada chiusa ufficialmente ma transitabile. Nessun avviso messo, se non in tarda serata, persone arrabbiate, e giustamente, che venivano anche da Napoli o Castellammare di Stabia, Vico Equense o Sorrento per andare a cena a Praiano o Amalfi. I lavoratori in disagio, Positanonews, ancora una volta, l’unica e sola testata giornalistica che va e sta sul posto, una maratona assurda, l’incendio poteva essere spento ieri pomeriggio alle 17 se fossero arrivati gli elicotteri , sotto accusa il ferraginoso sistema della Regione Campania.

Sul posto abbiamo trovato il sindaco di Praiano facente funzioni Annamaria Caso “I vigili del fuoco hanno segnalato il pericolo e l’Anas ha ritenuto di chiudere, già da domani ci adopereremo per risolvere al più presto la situazione”

Danni per i ristoranti , ma anche per gli alberghi “Decine di disdette e persone che sono andate vie”. E in questa estate segnata dal Coronavirus Covid-19 l’Anas questa cosa se la poteva anche risparmiare, non prendiamoci in giro!

Clicca Qui la nostra diretta che a un certo punto la abbiamo dovuta interrompere , giustamente le persone erano arrabbiate e avevano ragione