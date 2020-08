Praiano interruzione ANAS. Le corse della SITA interrotte, da Positano si consigliano vie del mare per Amalfi ma prenotate. Abbiamo chiesto alla SITA le corse come sono organizzate per l’interruzione a Praiano, da Sorrento ad Amalfi la SITA ha la corsa per Agerola e ritorno , ma un lunghissimo viaggio. Per chi deve fare la tratta Positano – Amalfi e viceversa consigliamo vivamente di prendere le vie del mare, ma prenotate, per le norme Covid non è semplice gestire i trasporti, e attenti alle ultime corse per non rimanere a piedi. Purtroppo sia via mare che via terra la sera non c’è quasi nulla.

LA SITA NON HA ANCORA COMUNICATO VARIAZIONI , GLI ORARI SOTTO VANNO INTESI FINO A POSITANO DA SORRENTO VISTO CHE A PRAIANO LA STRADA E’ INTERROTTA .