Praiano. Incendio domato. Sentiero degli Dei chiuso da Agerola. Mascolo “Sopralluogo per pianificare manutenzione”

Praiano. Incendio domato. Sentiero degli Dei chiuso da Agerola. Il Sentiero degli Dei preso di mira dalle fiamme questa notte è al momento chiuso sia da Positano che da Agerola. Il sindaco Luca Mascolo ci ha fatto sapere “E’ chiuso ufficialmente in via precauzionale per sopralluogo urgente per pianificare manutenzione post incendio”. Sul posto questa notte volontari dalla perla della Costiera amalfitana e dal paese dei Monti Lattari in massa, anche la Millennium di Amalfi in basso. Ringraziamo Michele Inserra di Cartotrekking che è stato impegnato tutta la notte e già sta effettuando i sopralluoghi. Sotto accusa i soccorsi in ritardo dovuti da una macchina burocratica che, a differenza di prima, fa partire tutto dal Dos di Napoli in Regione Campania, invece che dal territorio, e anche la mancanza di controlli, sopralluoghi, bonifiche totali e la necessità di vigilianza invocata da Posidonia anche con i droni. Il vento poi ha fatto il resto. Le dinamiche saranno accertate dalle indagini in corso. La viabilità da e per Sorrento e Salerno in Costiera amalfitana sulla S.S. 163 non è compromessa. Da Positanonews, dopo 24 ore continue, è tutto, al momento..