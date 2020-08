Praiano, il M5S denuncia: “Strisce riverniciate sul manto stradale vecchio”

Indossare un vestito nuovo,lavato, perfetto,quello delle grandi occasioni, avendo però sotto delle mutande sporche!!!

È questo che la nuova giunta (composta da 2 persone, una nemmeno votata dai cittadini) ha propinato ai Praianesi.

E’ questo quanto scrive il Movimento Cinque Stelle di Praiano tramite un post su Facebook.

Infatti nei giorni della “Luminaria di San Domenico” evento fiore all’occhiello della nostra estate, i nostri “geni” per buttare un po’ di fumo negli occhi ai visitatori ed anche ai cittadini meno attenti, hanno ben pensato di riverniciare le strisce pedonali nel tratto di Vettica Maggiore, purtroppo su un manto stradale che nemmeno Berlino alla fine della Seconda Guerra.

In 10 anni di amministrazione Di Martino quel tratto di strada non è mai stato asfaltato, stesso discorso vale per la segnaletica orizzontale che lo interessa.

E non ci si nasconda sulla questione delle competenze ( gestione ANAS) perché paesi a noi limitrofi (a Positano i lavori si sono conclusi mesi fa, ndr.) hanno rifatto manto stradale e segnaletica orizzontale più e più volte in questo decennio.