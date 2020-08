Praiano. Guasto in cabina riparato dall’Enel in ritardo a causa del traffico

Praiano ( Salerno ) . L’Enel è intervenuta ieri per riparare il guasto nella cittadina della Costiera amalfitana , ma ci ha messo tempo per un traffico incredibile sulla S.S. 163 . Ecco la risposta dell’ufficio stampa “C’è stato uno scatto in cabina per il quale i tecnici sono intervenuti (moltissimo traffico in costiera per raggiungere l’apparato). Hanno rialimentato ma hanno constatato che cera un guasto per cui hanno rialimentato e programmato un intervento di manutenzione nei prossimi giorni”. Dunque la Costa d’ Amalfi è invasa in questa settimana di ferragosto con tanto traffico da aver anche rallentato gli interventi degli operai dell’ENEL, ma il rischio è che anche i soccorsi del 118 da Positano, pure bloccata all’interno del paese, a Castiglione di Ravello vengano bloccati.