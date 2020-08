Praiano. Emessa ordinanza che obbliga all’uso della mascherina anche all’aperto

Praiano. Il Vice Sindaco Anna Maria Caso, attraverso un comunicato diffuso sui social, rende note che: “Dopo attenta e meditata valutazione, ho ritenuto opportuno dover emettere l’ordinanza di obbligo uso mascherine anche nei luoghi pubblici all’aperto, allineandomi alle scelte di altri Comuni limitrofi. Mi rendo conto del disagio di tutti, soprattutto bambini e persone anziane, ma considerato l’enorme affluenza di turisti di questi ultimi giorni, destinata ad aumentare inevitabilmente, risulta molto difficile, se non impossibile, garantire il giusto distanziamento.

Praiano è fatta di stradine, vicoli, piccole piazze. Sono la sua bellezza. E, se fino ad ora siamo riusciti a tenere lontano il Covid 19, questo nemico che subdolamente sta devastando la nostra esistenza, non possiamo mollare proprio adesso. Dobbiamo continuare ad avere comportamenti rigorosi e difenderci da chi non li ha. È mio compito tutelare la sicurezza e la salute pubblica. E mettere in atto tutte le precauzioni per limitare il rischio di contagio. Che, ricordiamolo, può essere dietro l’angolo.

Ciò premesso, chiedo a voi tutti un ennesimo sacrificio per superare indenni questo difficile momento. Con la consapevolezza che ci restituirà tempi migliori”.