Praiano e la luminaria: l’Hotel Casa Angelina è il posto più bello per passare questi giorni in totale relax

Sono giorni davvero particolari per Praiano, in Costiera amalfitana. Come sappiamo, infatti, andrà in scena la Luminaria di San Domenico, antica tradizione (si tramanda da oltre 400 anni) che attira ogni anno tantissimi visitatori. La Luminaria ha un preciso significato: la mamma di San Domenico, prima di partorire, sognò un cane con una fiaccola in bocca che incendiava il Mondo, per indicare che il nascituro avrebbe portato ovunque la Parola di Dio.

E qual è il luogo ideale per passare questi giorni a Praiano in totale relax? Sicuramente l’Hotel Casa Angelina Lifestyle. Dopo aver seguito tutte le direttive governative in merito alla sicurezza e alla prevenzione dal Coronavirus, l’hotel è ripartito al meglio.

La struttura, unica nel suo genere, nasce nella roccia, nel cuore della Costiera Amalfitana. Uno stile contemporaneo e minimalista, che è davvero un piacere per gli occhi: le sue 42 camere sono caratterizzate da una sobria eleganza, mentre la cucina ricercata regala un’esperienza gourmet che si arricchisce di uno sfondo di impareggiabile bellezza. Casa Angelina è il Luxury Hotel immerso nell’atmosfera luminosa e magica della Divina Costiera, fatta di lunghe giornate dai ritmi rilassati e languidi, di tramonti infuocati che si tuffano nel mare, di serate inebrianti e profumate.

Nato dall’ispirazione del suo fondatore Tonino Cappiello,combina un’eleganza senza tempo di stile e Design con servizio giovane ed attento, cucina gourmet, fitnessed una posizione unica. Nell’offerta di alberghi lusso in Costiera amalfitana, Casa Angelina è un luogo assolutamente unico. Un vero e proprio angolo di Paradiso nella Divina. Un lusso che però non è né sfarzoso né opulento, ma una combinazione di eleganza e semplicità.

Il tutto, compreso il servizio, è all’insegna del comfort e dell’attenzione dando la possibilità agli ospiti di vivere ogni momento della giornata per come gradiscono. Potremmo dire che l’Hotel Casa Angelina rappresenta tutto quanto la dottrina hoteliere classica prevede reinterperetato in una chiave moderna e fresca .

Il soggiorno in Casa Angelina diviene una fantastica esperienza sensoriale: la luminosità della struttura mette in evidenzia lo stile architettonico e tutto quanto è stato fatto nella ristrutturazione del 2007. Praticamente tutte le camere hanno una vista sulla Costiera laddove non c’è balcone il tutto è compensato da ampie finestre a modi vetrata che permettono un contatto diretto con il panorama circostante nel cuore della Costa d’ Amalfi, Positano, Capri, Li Galli. Un luogo unico.



CASA ANGELINA LIFESTYLE

Via Capriglione, 147 – 84010 Praiano – Amalfi Coast, SA – ITALY

ph +39 089 8131333 – fax +39 089 874266