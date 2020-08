Praiano. Disagi alla Praia senza presenza di polizia municipale e senza bagni. Nella bellissima Praia, gioiello della Costiera amalfitana, fra Positano e Amalfi, ci segnalano varie problematiche, fra queste anche dei diverbi, rimasti nell’ambito privato, senza nessuna rissa ne coinvolgimento di altri, ma se c’era la polizia municipale non succedeva nulla. Sicuramente la presenza dei vigili eviterebe tante questioni. Anche la mancanza del 118 sul posto è una nota dolente. E’ un momento difficile per cui pubblichiamo una parte di una lettera del nostro lettore che aveva chiamato vigili e 118 ieri senza alcun esito .

“..come si fa in un paese turistico e bello come Praiano a portarlo in questo condizioni??

Per non parlare dei bagni pubblici, risultati in pessime condizioni igieniche sanitarie.

Sono tanti anni, che con la nostra famiglia veniamo a Praiano.

Ma ogni anno sembra , che peggiori sempre di più.

Speriamo in un futuro migliore.

Foto 2 di 2



Auguriamo la buona guarigione al signore ferito.

Ringraziamo Luca per averci accompagnato a bordo Con la sua barchetta gratuitamente .”

A parte questi problemi , che sono facilmente risolvibili, alla Praia c’è stato un ferragosto tranquillo e nei ristoranti hanno lavorato tutti e bene. Fra Furore e Praiano sono tutti veramente ottimi per passare momenti di relax e a differenza degli anni scorsi non c’è stato neanche il caos del traffico.