Praiano. Da oggi la distribuzione dei lumini per la Luminaria di San Domenico in versione “ridotta”

Praiano, Costiera Amalfitana. Da oggi la distribuzione dei lumini per la Luminaria di San Domenico in versione “ridotta”. Da oggi fino al termine della manifestazione LA LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2020, presso l’Ufficio Turistico di Praiano, saranno in distribuzione i lumini per adornare i terrazzi, le finestre, i balconi delle case di Praiano.

Il significato metaforico della festa richiama la leggenda di un sogno che vide protagonista la madre di San Domenico poco prima di partorire, nell’immaginare un cane con una fiaccola in bocca che incendiava il mondo, metafora di diffusione universale della parola di Dio.

L’evento, che si celebra da quattro secoli nella cittadina della Costiera Amalfitana, si terrà anche quest’anno, ma in versione “ridotta”, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Ricordiamo il programma:

1 – 4 agosto dalle 21.30

Piazza San Gennaro

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza.

Martedì 4 agosto

Festa di San Domenico

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

Ore 7: Santa Messa

Ore 8: Messa Solenne

Chiesa di San Gennaro V.M

Alle 20, Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo S.E. Orazio Soricelli.

Durante tutte le serate della manifestazione l’ingresso alla Piazza sarà obbligatoriamente a senso unico: si accederà alla piazza dalla SS 163 in corrispondenza dell’Ufficio Informazioni Turistiche; l’uscita sarà consentita solo da via Masa in direzione via Rezzola.

Come previsto dalle misure di sicurezza, l’ingresso in piazza San Gennaro sarà contingentato e, per permettere a tutti partecipare alla manifestazione, verrà regolamentato anche il tempo di stazionamento in piazza.Info: 089 874 557 – www.luminariadisandomenico.it