Praiano “Criscito’s” chiuso per incidente. I gestori travolti da un’auto ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento . L’incidente è avvenuto ieri mattina, la dinamica è ancora da accertare, ma loro erano a bordo di un ciclomotore e sono stati investiti da un’auto che veniva da Positano e non si è fermata. Raggiunta dai carabinieri poi è stata indentificata. Il gestore , che ha perso quasi un litro di sangue, ora si trova all’ospedale di Cava de’ Tirreni, mentre la moglie ora si trova in Ospedale di Sorrento ferita. Inoltre si è scoperto che era anche incinta, quindi doppia preoccupazione. Ci stringiamo a loro con affetto e un abbraccio forte