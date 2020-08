Praiano. Backstage della Luminaria di San Domenico, la prima luminaria post Covid. Tutto pronto a Praiano, in Costiera Amalfitana, per la Luminaria di San Domenico, la prima luminaria post Covid. Il Coronavirus, infatti, non ha fermato i festeggiamenti di un evento che si celebra da quattro secoli nella Costiera Amalfitana: si terrà in versione “ridotta”, nel rispetto delle normative anti Covid, ma i festeggiamenti ci saranno.

Prevista l’accensione dei lumini, con musica di sottofondo: sono stati anche messi dei fari sulla scuola, questo quanto è stato anticipato a Positanonews dal service nella diretta Facebook.

Il significato metaforico della festa richiama la leggenda di un sogno che vide protagonista la madre di San Domenico poco prima di partorire, nell’immaginare un cane con una fiaccola in bocca che incendiava il mondo, metafora di diffusione universale della parola di Dio.