Praiano. Ancora fermi i lavori per la strada della Gavitella -VIDEO

Praiano. Ancora fermi i lavori per la strada della Gavitella. Ancora fermi a Praiano, la cittadina della Costiera Amalfitana, i lavori pubblici per la strada della Gavitella, cominciati lo scorso mese, in data 29 giugno 2020 per la realizzazione di interventi di acque bianche ed il ripristino della sede viaria. Una strada abbastanza trafficata, come si può anche notare dal video di Positanonews, percorsa dai bagnanti di ritorno dalla spiaggia. L’idea alla base dei lavori è positiva, ma, purtroppo, si ritrovano ad essere ancora bloccati. Speriamo che la situazione si possa risolvere quanto prima, soprattutto in quanto ciò che è stato realizzato fino a questo momento non sembrerebbe essere negativo.