Positano. Villa Tre Ville, cambiato personale col nuovo direttore per Mellino “Ma non saremo I Quattro Passi”

Positano ( Salerno ). Una piccola rivoluzione a Villa Tre Ville con la consulenza di Tonino Mellino de “I Quattro Passi”, la stella Michelin di Massa Lubrense nella struttura di Govind Friedland per portare la ristorazione ad un alto livello , personale cambiato dalla sala alla cucina . La struttura che era del regista Franco Zeffirelli , come tutti i grandi cinque stelle della perla della Costiera amalfitana, è aperta nonostante la crisi mondiale dovuta dal Covid “Cominciamo a vedere varie nazionalità europee arrivare – spiega il direttore -, questo è un problema globale, ma comunque stiamo andando abbastanza bene rispetto alle previsioni” La scelta dello chef dei Quattro Passi per quale scopo? “Abbiamo pensato a una consulenza rinomata, ma non saremo I Quattro Passi, Villa Tre Ville deve avere una sua impronta, e su questo siamo stati chiari”