Positano. Venerdì si presentano le liste. Lorenzo Cinque decide stasera. Fusco “Nessuna novità”. Nella perla della Costiera amalfitana siamo ancora a una sola lista, quella dell’Alba della Libertà capeggiata da Giuseppe Guida, che succederà a Michele De Lucia, dopo due mandati da sindaco. A Maiori vi saranno forse quattro compagini a sfidare Antonio Capone oltre a Lucia Mammato, con la quale sembrano coagularsi varie forze di opposizione, ad Amalfi la sfida a Daniele Milano dagli ex sindaci Del Pizzo con De Luca. La situazione più incerta rimane quella di Positano. Il gruppo di Lorenzo Cinque avrebbe i numeri per fare la lista ma devono valutare se vi sono le condizioni per affrontare la competizione elettorale e lo decideranno questa sera, in pieno agosto sistemare lista e programmi in quattro giorni non è semplice. I ragazzi e ragazze di “Positano non si Lega” orfani di Marrone, che ha declinato definitivamente la possibilità di candidarsi, non hanno ancora deciso il da farsi. Stare da soli, seguire Cinque o Fusco, oppure costruire un gruppo politico prima di fare una lista per candidarsi. Fusco è dato per certo come candidato sindaco, si fanno pure i nomi, dopo una riunione al bar La Zagara dei Russo, ma poteva essere anche solo un caffè dopo l’Alzata del Quadro. Francesco Fusco lo abbiamo sentito e ci ha chiarito di nuovo “Nessuna novità”. Quindi ancora niente per una lista, niente per un ritorno nell’Alba della Libertà. Oramai siamo al countdown.

ECCO COME SI VOTA , COME SI PRESENTANO LE LISTE E QUANDO.