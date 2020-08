Positano. Un Generale per Peppe Guida, si fa largo il nome di Giorgio Russo cognato del nostro Fabio Fusco

Positano ( Salerno ) . Un Generale per Peppe Guida, si fa largo il nome di Giorgio Russo cognato del nostro Fabio Fusco. Circola insistentemente un nome prestigioso per il candidato sindaco dell’Alba della Libertà Giuseppe Guida, si parla del Generale Giorgio Francesco Russo. Il figlio del compianto nostro concittadino “Mastu’ Giovanni” , stimatissimo imprenditore della perla della Costiera amalfitana, e cognato anche del nostro Fabio Fusco, un nome che va ovviamente confermato ma che viene insistentemte fuori. Un grande in bocca al lupo comunque sia