Positano, un ferragosto sold out! Stabilimenti balneari e strutture ricettive completamente pieni

Un ferragosto completamente sold out a Positano. Nonostante questa sia l’estate più particolare degli ultimi decenni, la perla della Costiera amalfitana si conferma una meta ambita da migliaia e migliaia di turisti. Sebbene, a causa dell’emergenza sanitaria, sia venuta meno una grande fetta di turisti (in particolare quelli statunitensi), Positano è riuscita comunque a mantenere degli standard sopra la media, per quanto riguarda l’affluenza turistica.

Oggi, 15 agosto, il paese è praticamente completamente sold out: dai parcheggi agli stabilimenti balneari, ma soprattutto per quanto riguarda le strutture ricettive (b&b e hotel), non c’è più posto disponibile. Addirittura, stando a quanto abbiamo appreso, risulta un’impresa persino noleggiare una imbarcazione.

Insomma, nonostante i problemi di quest’anno complicato, Positano ha mantenuto il suo potere attrattivo.