Positano. Troppe barche e mare sporco con meduse la mattina. Assembramenti al molo senza mascherine. Tubo della fogna a rischio per le motonavi

Positano ( Salerno ) . Ci arrivano decine di segnalazioni , siamo a ferragosto oramai, noi di Positanonews non censuriamo ne nascondiamo nulla, ma, credeteci, siamo assorbiti da migliaia di notizie, visto che oramai ci occupiamo di mezza Campania , in particolare le province di Salerno e Napoli, oltre alla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, che sono il nostro “core business” dell’informazione, siamo fra le prime dieci testate giornalistiche locali native online infraprovinciali più viste del Sud Italia, con grande impatto all’estero ma ovviamente Amalfi, Sorrento e Positano al centro.

Ci segnalano mare sporco a Fornillo, in realtà si tratta in gran parte di materiale naturale del mare, ma c’è anche dello sporco pelagico, non inquinamento. Secondo alcui dovuo dalle troppe barche a mare. Ed in effetti la costa da Praiano a Li Galli e Tordigliano ( in realtà qui è territorio di Vico Equense per motivi storici, ndr) è strapiena oltremodo di barche, eppure ci dovrebbero essere dei limiti, sopratutto verso Massa Lubrense che è piena area del Parco Marino di Punta Campanella.

La pulizia del mare con la classica barchetta non basta, anche perchè ce ne vorrebbe una per spiaggia , e ci vorrebbe anche lo spazzamare .

Ci segnalano anche le meduse la mattina, ma non il pomeriggio. Quindi attenzione , chiedete sempre agli stabilimenti balneari, che sono obbligati ad avvisarvi, e munitevi di ammoniaca la mattina, invce pare che il pomeriggio non ci sono o semplicemente si allontanano con le correnti, comunque non sono in numero esagerato.

Assembramenti , che ne parliamo a fare. E’ da due mesi che lo scriviamo ci sono problemi di assembramenti sulle spiagge che sono generalmente vietate alla spiaggia Grande e Fornillo. Positanonews ha dato una soluzione, che è quella seguita da Arienzo, che è da questo punto di vista “spiaggia modello”. Ha la più ampia spiaggia libera di Positano e non vive nessun problema in quanto ha messo una bella e chiara cartellonistica che ha scoraggiato anche i più folli che percorrevano il Sentiero degli Dei da Agerola per lanciarsi direttamente a mare. Prenotazione, booking, insomma detto in tutte le lingue, come si sarebbe dovuto fare all’ingresso di Via Positanesi d’America, limitandoci al minimo i danni di un’estate impossibile che si poteva gestire meglio anche con il coronavirus Covid-19.

Sempre ieri mattina ci hanno segnalato acqua che è scesa dalle scale di Fornillo fino a Pupetto, tanta acqua che ha fatto pensare a una piscina svuotata allarmando la gente sul posto. Segnalazioni di sporcizia a iosa, ma gli interventi dell’igiene ci sono, siamo in overbooking , troppa gente.

Ulima in ordine a questo articolo, ma non di importanza. Il tubo della fogna, ci riferiscono addirittura di un danno causato da una imbarcazione con l’intervento dell’Ausino di Cava de’ Tirreni. Ebbene non vi è nessun riscontro ufficiale. Possiamo però dire che sicuramente il tubo è a rischio perchè corre davanti alla spiaggia grande, grosso modo in corrispondenza del molo, e in passato le motonavi lo avrebbero danneggiato, occorre sicuramente segnalarlo meglio o spostarlo , questo non sta a noi, ma ai tecnici trovare eventuali soluzioni. Concludiamo con i dati Arpac e Legambiente che hanno attestato che l’acqua di Positano è balneabile e non incquinata, ad Agosto, per fortuna secondo alcuni, c’è una vera e propria invasione, Covid o non Covid.

Nota finale, a parte gli scleri su assembramenti vari, su persone che arrivano con la febbre, mandata regolarmente indietro, Positano è , miracolosamente, è proprio il caso di dirlo, Covid free.

Che A Maronna ci accumpagn.. siamo a Ferragosto amici e noi positanesi sappiamo che significa!

E da Positanonews, questa mattina almeno, è tutto.. Saremo con voi h 24 in questi giorni come facciamo da oltre venti anni da questa parte, sempre più avanti, sempre più innovativi, sempre più vicini al popolo e al territorio.

Buona estate a tutti.