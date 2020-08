Positano Teatro Festival il backstage. Francesco Fusco “Grandi appuntamenti, per il turismo alberghi aperti fino a settembre e oltre, se vengono stranieri”. La perla della Costiera amalfitana si prepara al grande evento del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, questa sera il teatro ci sarà ancora e saranno tre grandi eventi come ci dice il vice sindaco Francesco Fusco, delegato alla cultura e al turismo “Positano mantiene e se aprono le frontiere possiamo mantenere anche oltre ottobre – spiega Fusco -. A settembre molti alberghi hanno confermato che rimarranno aperti, per proseguire la stagione turistica ci vorrebbero le frontiere aperte e per questo dobbiamo aspettare l’evoluzione della problematica coronavirus , se il Covid regredisce si potrà destagionalizzare”