Positano, Tanina Vanacore: “Tante problematiche da risolvere, in primis inquinamento ambientale”

Positano, costiera amalfitana. In tema di elezioni si parla dei progetti che i positanesi vorrebbero vedere realizzati nella città verticale, nonostante l’enorme impegno profuso finora dall’amministrazione De Lucia. A tal proposito, riprendiamo il post di Tanina Vanacore, che nel gruppo Facebook Problematiche Postiano scrive:

Da cittadina positanese, mi pongo diverse domande… Le problematiche di questo paese sono tante,mi auguro che gran parte di esse vengono risolte. Ne aggiungerei altre non meno importanti per cercare di proteggere la nostra salute. In primis: rilevazioni costanti con strumenti adeguati del tasso di inquinamento acustico e ambientale. Riduzione totale dell’Eternit dal paese, riqualificazione del verde urbano e nuove piantumazione (sappiamo bene quanto ci proteggono) e non per ultimo le acque reflue… le incidenze delle malattie oncologiche sono aumentate in modo esponenziale attribuiamole a tutto ciò che ci circonda!