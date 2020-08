Positano. Talamo, hotel Pasitea “Basta allarmismi ingiustificati, ringraziamo Dio che Positano regge”

Positano ( Salerno ) . Dalla perla della Costiera amalfitana una riflessione dell’albergatore Gianmaria Talamo, titolare dell’hotel Pasitea, che noi di Positanonews non possiamo che non condividere ” Un consiglio a tutti. Abbiamo riaperto da circa 2 mesi. Stiamo accogliendo molte persone e nonostante tutto, grazie ai nostri protocolli, la situazione contagiati in Campania è minima. smettiamo di gridare al fuoco, perché già è difficile lavorare in queste condizioni e con questi protocolli, che proprio non c’è bisogno anche di dover sopportare allarmismi ingiustificati. In alta Italia, sbagliando, non richiedono nemmeno la mascherina obbligatoria negli spazi interni e non misurano la temperatura . Non siamo noi a doverci preoccupare. Rilassiamoci, cerchiamo di lavorare e di far lavorare gli altri in serenità e ringraziamo Dio che Positano regge.”. Sante parole, avrebbe detto mia nonna. Tanti i paranoici che vedono assembramenti ovunque e casi di coronavirus covid-19 dietro l’angolo, la Costa d’ Amalfi e di Positano sono Covid free, ma anche in quelle situazioni minimali come Capri , Sorrento e Massa Lubrense, ci sono stati due casi di numero che manco fanno statistica. Ci siamo rifiutati di pubblicare video e foto di presunti assembramenti prese da visuali improbabili, diamoci un taglio, finiamo l’estate, in sicurezza, con prudenza, responsabilità, rispettando le regole, ma serenamente.

