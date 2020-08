Positano svelato il mistero della tenda , erano francesi. La tenda che ha fatto scalpore. Positanonews ha pubblicato la vicenda, che poi ha fatto il giro del mondo del web. Una tenda sulla strada rotabile, sulle strisce pedonali addirittura, ma chi ci ha dormito e perchè? A quanto pare sono dei ragazzi francesi che avrebbero voluto pagare solo 10 euro a testa per dormire, di fronte a un no si sono messi in tenda, poi hanno caricato un video su you tube facendo passare la cosa come un challenge.. Ma il video è scomparso…