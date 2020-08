Positano. Subito rientrata la chiazza in mare, il sindaco De Lucia: “Controlli dell’Ausino, situazione sotto controllo”. Questa mattina di domenica 16 agosto 2020, i cittadini di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sono un po’ allarmati a causa della comparsa di una chiazza marrone in mare, nelle acque dinnanzi alla banchina. Questa, dopo circa quindici minuti, si è diradata. Qualcuno ha pensato alla possibilità di qualche falla nel tubo fognario.

Positanonews ha sentito al riguardo il sindaco Michele De Lucia, che ha detto: “Ritengo molto difficile che si sia trattato di una rottura della condotta, perché se fosse stato questo il caso non si sarebbe fermato dopo pochi minuti. In ogni caso, abbiamo immediatamente allertato l’Ausino, che sta già intervenendo con i suoi sommozzatori per verificare il tutto. Ma, da una visione superficiale, anche con le barche sul posto, sembra non esserci più nulla”.

In passato è successo più volte che qualche motonave abbia toccato il tubo, che purtroppo si trova in corrispondenza del molo. In attesa, ricordiamo che l’Arpac ha effettuato diversi controlli nel mare di Positano, confermando la sua pulizia. Anzi, non è mai stato così pulito. Ribadiamo, inoltre, che in tutta l’area circostante al molo di Positano, così come quelli in tutta Italia, vige il divieto di balneazione.